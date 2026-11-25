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- India Latest News Live: ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ; ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್
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India Latest News Live: ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ; ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್
ಸಾರಾಂಶ
ಚೆನ್ನೈ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧನುಷ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಅಳಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ತ.ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ನಟನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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07:53 AM (IST) Nov 25
India Latest News Live 25 November 2026 ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ; ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.Read Full Story
06:55 AM (IST) Nov 25
India Latest News Live 25 November 2026 ಹೊಸ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒಲವು - ವರದಿ
ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.Read Full Story
06:20 AM (IST) Nov 25
India Latest News Live 25 November 2026 ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶಕ್ಕೇ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಡ್ಡು - ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಇಲ್ಲ
ಮದುರೈ ಸಮೀಪದ ತಿರುಪ್ಪರನ್ಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸ್ತಂಭದ ಬದಲಿಗೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.Read Full Story
06:12 AM (IST) Nov 25
India Latest News Live 25 November 2026 ಜನಕಪುರಿ ತಲುಪಿದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ರೈಲು - 400 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ, 19 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 604 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಜನಿಸಿದ ನೇಪಾಳದ ಜನಕಪುರಕ್ಕೆ 'ಸರಯೂ-ಕಮಲಾ ರೈಲು' 400 ಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ರೈಲು 19 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 604 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.Read Full Story