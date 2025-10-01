08:07 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1st October 2025 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಆಘಾತ; ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸಳಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್

H1B visa fee increase impact: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಎಚ್‌1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

08:02 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1st October 2025 ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ - ಗುರುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡವು 2025-27ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ತವರಿನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದೆ.

07:48 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1st October 2025 ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸವಾಲು - ಕರೂರು ದುರಂತದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

Thalapathy Vijay challenges MK Stalin:  ಕರೂರು ರ್‍ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ಗೆ ನೇರ ಸವಾಲೆಸೆದಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

07:32 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1st October 2025 ತಿಂಗಳ ಆರಂಭ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ - LPG ದರ ಏರಿಕೆ

LPG Price Toda: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

