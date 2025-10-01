ವಿಜಯದಶಮಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು? ಈ ದೇಗುಲಗಳ ಭೇಟಿ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ
ದಸರಾ ಅಥವಾ ವಿಜಯದಶಮಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2025ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನಿಖರವಾದ ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಹನುಮಂತ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಭೈರವ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ದಸರಾ ಅಥವಾ ವಿಜಯದಶಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ದಸರಾ 2025: ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತ
ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಸಂಜೆ 07:01 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಸಂಜೆ 07:10 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ಮುಹೂರ್ತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:09 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:54 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಹಣ ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:21 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:44 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಜಯ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ (Ramacharita Manasa) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಯ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಓದುವುದು
ಸುಂದರಕಾಂಡವು ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹನುಮಂತನು ಸೀತಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೋದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾಥಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏಳು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಶನಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭೈರವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಬಿ.ಬಿ.ಭೈರವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಮಾಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಭೈರವ ಬಾಬಾಗೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.