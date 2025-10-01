ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (931) ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ಮಲಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 931 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಮಲಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಾನ್ 919 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 912 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ
ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 909 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಐದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಫಿಂಚ್ 904 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ 935 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (961 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 44.86 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು 261 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ 43.50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 131.48 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್. ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು 31ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸಂಜುಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಸದ್ಯ 32ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.