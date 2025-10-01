- Home
ಮೊದಲ ಮಗು ನಡೆಯೋಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ!
Sonam Kapoor Reportedly Pregnant with Second Child ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಪತಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮಗು ನಡೆಯೋಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ 2ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋನಮ್ ಮತ್ತು ಪತಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಮೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗ ವಾಯುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸೋನಂ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೋನಮ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಬು ಜಾನಿ ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಮಾತೃತ್ವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಮಾತೃತ್ವದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
"ತಾಯ್ತನದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ & ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ದಪ್ಪ & ಸುಂದರ..." ಎಂದು ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯು ಕಪೂರ್ ಅಹುಜಾ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಪೂರ್-ಅಹುಜಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.