Central Govt Announces 3% DA/DR Hike for Employees Pensioners ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಡಿಎ) ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬುಧವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ದರವು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹30,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹900 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ₹40,000 ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ₹1,200 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹2,700 ರಿಂದ ₹3,600 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ - ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಹಬ್ಬದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಅಳೆಯುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಬಾಕಿಗಳು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿದ್ದು, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
7 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.