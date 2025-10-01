GV Prakash and Saindhavi Divorce After 12 Years of Marriage ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ, 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಅ.1): ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಾದ ನಟ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ, 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅಧಿಕರತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಸೈಂಧವಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅನ್ವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪೋಷಕರಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ 2013ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಆನ್ವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, 2024 ಮೇ 13 ರಂದು ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಚಲರಾಗಿದ್ದ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್-ಸೈಂಧವಿ
ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಭಾವ್ಯ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸಹ-ಪೋಷಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
2024 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂರರೈ ಪೊಟ್ರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, "ಹಲವು ಚಿಂತನೆಯ ನಂತರ, ಸೈಂಧವಿ ಮತ್ತು ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ಈ ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವಿ 2013 ರ ತಲೈವಾ ಚಿತ್ರದ 'ಯಾರ್ ಇಂಧಾ ಸಾಲೈ ಓರಂ' ಎಂಬ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಸೈಂಧವಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.