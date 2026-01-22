ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ರಫ್ತು ಆದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 72 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.22): ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ನಾಗ್ಪುರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಿಂದ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಫ್ತು ಆದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿನಾಕಾ ಭಾರತದ ಬಹು-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 72 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೌರ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನೋಟ. 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 72 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಮದುದಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು 1000 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಇಂದು, ಅದೇ ರಫ್ತು 24 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಏರಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಿನಾಕಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ MK-I ಅನ್ನು ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಿನಾಕಾ 37.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಈಗ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿದೆ. 120 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. 40 ಮತ್ತು 75 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಂಚರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 120 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಲಾಂಚರ್ನಿಂದ ಹಾರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪಿನಾಕಾ ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಿನಾಕಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿನಾಕಾ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪಿನಾಕಾ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ದೇಶ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜೊತೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಮೆನಿಯಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.