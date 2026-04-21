ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ T-72 ಮತ್ತು T-90 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ 975 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಟ್ರಾಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸೈನಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.21): ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಮೈನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 975 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳ ಪಡೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ T-72 ಮತ್ತು T-90 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಟ್ರಾಲ್' (TRAWL) ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEML) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.
ಏನಿದು ಟ್ರಾಲ್ (TRAWL) ವ್ಯವಸ್ಥೆ?
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ 'ಟ್ರಾಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಟಿ-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈನ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಥಗಳನ್ನು (Vehicle Safe Lanes) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಮತ್ತು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ (MSME) ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಯುಸೇನೆಗೂ ಬಲ: ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಡಾರ್ಗಳ ಖರೀದಿ
ಸೇನೆಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEL) ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1,950 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಧಾರಿತ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನು (Mountain Radars) ಖರೀದಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದು ಕಠಿಣ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.