ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ; ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ (INDIA) ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಯಾರು ಎಂಬ ಆಂತರಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೂಡಿದರು ಸಮರ!
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಅಧಿನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು "ವನೀಶ್ ಕುಮಾರ್" (Vanish Kumar) ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಮಮತಾ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. "ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗುಡುಗಿದರು.
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಒಳಜಗಳ: ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಸಾರಥ್ಯದ ಯುದ್ಧ!
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ರಂಗ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನ’ವನ್ನು ಯಾರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಮನಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರ ಗೈರುಹಾಜರಿ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್!
ಸಭೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರ ನಡೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ:
ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್; ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಲವು ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಶರದ್ ಪವಾರ್ & ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನೇರ ಹಾಜರಾತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ 'ಜೂಮ್' ಮೂಲಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (AAP) ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಜಕ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿದೇ ಇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಭೆಯು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.