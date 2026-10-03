ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗೊಂದಲವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.
15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವಮಾನ
ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಗಡುವು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಫೀಸ್ ಅನುಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಿಡ್ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗದರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘5-10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನೇ ನಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ’
ಟೆಕ್ಕಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಗದರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸದ ನಿರೀಕ್ಷೆ?
ಟೆಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಹೋಗಲು ತಲಾ ಸುಮಾರು 1.2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು, AI ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 1:1 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸುವುದೇ? ಉಳಿಯುವುದೇ?
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆರು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಳಿದರೆ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಟೆಕ್ಕಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗದರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಯುತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.