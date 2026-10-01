ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಮಿತ್, ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 'ಫ್ಲೈದುಬೈ' (flydubai) ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಪತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವವರೆಗೂ ಸ್ಮಿತ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದತ್ತಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು; ಈ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೇ ಇಂದು ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ (ವಿಮಾನ ಚಾಲಕರ ಕೊಠಡಿ) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಮಿತ್ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?
ಸದ್ಯ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 174 ಜನರಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಚ್ಚಾರ್ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು 'ಫ್ಲೈದುಬೈ' ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ತನಿಖೆ ಆರಂಭ
ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಸುತ್ತಲೂ ತನಿಖೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ; ಒಮಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.