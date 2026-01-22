ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮಜಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 14 ಹೊಸ ಉಪ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ನಗರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
2024ರ ಜನವರಿ 22, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮಭಕ್ತರು ಪುಳಕಿತರಾದ ದಿನ. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾಲರಾಮ, ಅಂದು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ದಿನ. ಇಂದು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಜನವರಿ 22, 2024 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಅವರ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವರೂಪ?
ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ 14 ಇತರ ಉಪ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಈಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಭಗವತಿ, ಗಣೇಶ, ಸೂರ್ಯ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಏಳು ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಮಾತಾ ಶಬರಿ, ನಿಷಾದರಾಜ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ದೇವಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಜಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯವು ಈಗ ಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಯೋಧ್ಯೆ
ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 23 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಈಗ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೌರ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಚರಣೆ
ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊಸ ಯುಗದ ಉದಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.