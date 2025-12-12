Heavy Alcohol Drinker Army: ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಸೇನೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಮಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯವಸ್ಯನಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾಪಡೆ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯದ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಸೈನಿಕರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಯು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೈನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ 20% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ 14% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ.
ಬ್ರಿಟನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಂಗೋಲಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಒಂಟಿತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.