ಜರ್ಮನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರಿಯಸ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬ್ಲೇಜರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಗಮ್ಛಾ ಧರಿಸಿದ ಅವರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಿ, ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಎತ್ತಿದರು. “ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ” ಎಂದ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ! ಗಮ್ಛಾ ಧರಿಸಿ ಸಗಣಿ ಎತ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜರ್ಮನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲೇಜರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೆಗಲಿಗೆ ಗಮ್ಛಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಸಗಣಿ ಎತ್ತುವವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ?
ಮಾರಿಯಸ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೌನ್ಸೆಲರ್. ಅವರು ಭಾರತದ ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಜರ್ಮನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬ್ಲೇಜರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಗಮ್ಛಾ ಧರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
ರೈತ ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲೇಜರ್ ತೆಗೆದರು. ಬಳಿಕ ರೈತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಮ್ಛಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು.
ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಕೈಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆ
ಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು, “ಇದು ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ರೈತರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು, “ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಳೆಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ರೈತರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಎತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ರೈತರು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
“ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ” ಎಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ
ಈ ಅನುಭವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್, “ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಿಸುವ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಭೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.
ಜರ್ಮನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭಾರತೀಯರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಜರ್ಮನ್ನರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೂ ಕೃಷಿಯ ನೈಜ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.