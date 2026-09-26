ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಓದು ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಮನೋಜ್ ಸಾರೂ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ YouTubeನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ‘Technology Gyan’ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 17-18 ಗಂಟೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ, 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ
ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮನೋಜ್ ಸಾರೂ ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕಾಲೇಜು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದ ನೋವಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಸಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ
ಮನೋಜ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇಖನ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಮೊದಲ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ
ಮನೋಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಟೆಕ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25-26 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ YouTubeನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು.
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ‘Technology Gyan’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರು.
ಮೊದಲ ಆದಾಯ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ YouTubeನಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾವತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು 250 ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಲೇಜು ಓದಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ YouTube, ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 17-18 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹30-40 ಸಾವಿರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಲುಪಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬದಲಿಸಿದ ಬದುಕು
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗತೊಡಗಿದವು. ಬಳಿಕ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೂ ದಾಟಿತು. 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ‘Technology Gyan’ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ
ಮನೋಜ್ ಸಾರೂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದರು. ಇಂದು ಅವರ YouTube ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಮನೋಜ್ ಸಾರೂ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಹಣದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೋರಾಟ, ಮೊದಲ ಚಾನೆಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.