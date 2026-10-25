ಭಾರತೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವ. ಜನಸಂದಣಿ, ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುವುದು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್!
ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಕರಿಷಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಅವರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ನ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕರಿಷಾ ರೈಲಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುವುದೇ ‘ಹಂಗರ್ ಗೇಮ್ಸ್’!
ಕರಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಎದುರಾದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅವರು ‘ದಿ ಹಂಗರ್ ಗೇಮ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ‘ಹಂಗರ್ ಗೇಮ್ಸ್’ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆಯೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲಿನ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ!
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರಿಷಾ ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಇಲ್ಲದ ಕೋಚ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರೈಲಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?
ಕರಿಷಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೇರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು!
ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಆಗ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಈ ಅನುಭವವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.