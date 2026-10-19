ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ 'Agri Welfare Portal' ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಏಕ-ಕಿಟಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇಂದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ 'ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೋರ್ಟಲ್' ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು; ಆ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು, ಈ ಸುಧಾರಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಸಂಘಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನ
ರೈತರು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 'ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ'ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಪೋರ್ಟಲ್
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಸಚಿವರು, ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯು 'ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್' (PM-KISAN), 'ಅಗ್ರಿ-ಸ್ಟಾಕ್' (AgriStack) ಮತ್ತು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ'ಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 'ಏಕ-ಕಿಟಕಿ' (single-window) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.