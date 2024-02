ಪೋಸ್ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಯುವತಿ ಎತ್ತೆಸೆದ ಆನೆ, ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು?

ಮೃಗಾಲಯ ಅಥವಾ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಬಾರದು. ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನೇ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆನೆ ತಳ್ಳಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಯುವತಿ ಮಾರುದ್ದ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಾನೆಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಆನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದ ಯುವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಆನೆಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಆನೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಯುವತಿ ವಾಹನ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹೋದ ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಪ್ತರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿ ಆನೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುವತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ.

Girl tries to make friends with an elephant and finds out pic.twitter.com/DD5jGR6qjk