ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC) 2025ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 958 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು IAS, IPS, IFS ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC) ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ (CSE) 2025ರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 958 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ (IAS), ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ (IPS), ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ (IFS) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರೂಪ್–A ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್–B ಸೇವೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1087 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವರ್ಗವಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ

UPSC ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 958 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ (General) – 317 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ (EWS) – 104 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (OBC) – 306 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
  • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) – 73 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ (Interview/Personality Test)**ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

UPSC CSE 2025 ಟಾಪ್ 20 ರ್ಯಾಂಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು

ಈ ವರ್ಷದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

  • ಅನುಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
  • ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುವೇ ಎಂ
  • ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಧುಲ್
  • ರಾಘವ್ ಜುನ್ಜುನ್ವಾಲಾ
  • ಇಶಾನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
  • ಜಿನ್ನಿಯಾ ಅರೋರಾ
  • ಎ.ಆರ್. ರಾಜಾ ಮೊಹೈದೀನ್
  • ಪಕ್ಷಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
  • ಆಸ್ತಾ ಜೈನ್
  • ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್
  • ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜ್ ವರ್ಧನ್
  • ಅಕ್ಷಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್
  • ಅನನ್ಯ ಶರ್ಮಾ
  • ಸುರಭಿ ಯಾದವ್
  • ಸಿಮ್ರನ್ದೀಪ್ ಕೌರ್
  • ಮೋನಿಕಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ
  • ಚಿಟ್ವಾನ್ ಜೈನ್
  • ಶ್ರುತಿ ಆರ್
  • ನಿಸಾರ್ ದಿಶಾಂತ್ ಅಮೃತ್ಲಾಲ್
  • ರವಿ ರಾಜ್

ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ:

  • ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ (IAS)
  • ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ (IPS)
  • ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ (IFS)
  • ಭಾರತೀಯ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ (IRS)
  • ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆ (Indian Trade Service)
  • ಇತರ ಗ್ರೂಪ್–A ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್–B ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳು

ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

UPSC ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯ ಶಹಜಹಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧೋಲ್ಪುರ್ ಹೌಸ್‌ನ UPSC ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 275 ಅಂಕಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದವು.

ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

  • UPSC CSE 2025 ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
  • UPSC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ upsconline.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ “Final Result – Civil Services Examination 2025” ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಫಲಿತಾಂಶದ PDF ಫೈಲ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.