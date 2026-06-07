ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 29 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, 913 ರೂ. ಇದ್ದ 14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ದರವು ಜೂನ್ 7 ರಿಂದ 942 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 29 ರು. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಜೂ.7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ 913 ರು.ಗಳಿಂದ 942 ರು.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮಾ.7ರಂದು 60 ರು. ಏರಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗಿನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 89 ರು. ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಂತಾಗಿದೆ.
ಈಗಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 703 ರು. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ, ಸುಮಾರು 10 ರು.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದವು.