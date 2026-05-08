ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ? ಸತ್ಯವೇನು?
ಕೋಲ್ಕತಾ (ಮೇ.08) ಪಶ್ಜಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 80 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ 207 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (Special Intensive Revision - SIR) ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ SIR ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ SIR ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ನೈಜ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿಯಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಳುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಪರ ಇರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಳಸಿ ಪ್ರಚಾರ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಜವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಮತದಾರನದ್ದೇ ಹೊರತು ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳದ್ದಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ:
ಕೇವಲ 4.85% ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ಭಾರತದ 'ಫಸ್ಟ್-ಪಾಸ್ಟ್-ದಿ-ಪೋಸ್ಟ್' (First-Past-The-Post) ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (2022), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (2018) ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ (2023) ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿ:
2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಫಲಿತಾಂಶ ತಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯತ್ತಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನೇ "ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನ" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ "ಚುನಾವಣೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ನೈಜ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ನೈಜ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR), ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ:
ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಟಿಎಂಸಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರುಗಳ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ, ಜಂಗಲ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ:
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳವು ಹಿಂದೆ 2006 ಮತ್ತು 2011ರ ನಡುವೆ ಎಡರಂಗದ ಪತನದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಹೊರತು ಅಸಹಜವೇನಲ್ಲ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆರೋಪಗಳೇ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ:
ನಕಲಿ ಮತದಾರರು, ತಪ್ಪು ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ನೋಂದಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳೇ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಳಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು:
ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ.