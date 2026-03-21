‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇದು ದ್ವೇಷ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಭಜಕ ಅಜೆಂಡಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ

‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶರ್ಮಾ, 'ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರರ್ಥ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ... ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ನೋಡುವವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ದ್ವೇಷದ ಅಜೆಂಡಾ' ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ತಾರಿಕ್ ಅನ್ವರ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಜೆಂಡಾದ ಭಾಗ ಎಂದು ಅನ್ವರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರೇ ಮೂಲತಃ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವವರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಜೆಂಡಾ. ಆ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿವೆ..' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಿನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ'

ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ರೂವಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿನ್ನಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು... ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಭಾರತದ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನವರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅನ್ವರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ
Related image2
Dhruv Rathee: 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಳಪೆ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ; ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಕಿಡಿ

ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ವರ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್‌ನನ್ನು ಐಎಸ್‌ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತೀಕ್ (ಅಹ್ಮದ್) ಬಳಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಐಎಸ್‌ಐ ಏಜೆಂಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ... ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ

ಆದರೆ, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ಎಸ್.ಪಿ. ವೈದ್, ಸತ್ಯ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸತ್ಯ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ. ಆತ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ನಾಯಕರು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ವೈದ್ ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಧುರಂಧರ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ANI)

