ದಸರಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ದಹನ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಜಿರಳೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನೂ ದಹನ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ರಾಮಲೀಲಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ದಸರಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ದಹನ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲಿದೆ. ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಜಿರಳೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನೂ ದಹನ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ರಾಮಲೀಲಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವಿದೆ.
ರಾವಣನ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆ ದಹನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ದೆಹಲಿಯ ಪಿತಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶವ ರಾಮಲೀಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆಯ ಆಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಸಮಿತಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಗೋಯೆಲ್ ದೇವರಹಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆಯು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳು, ನೆರೆಹೊರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಿರಳೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಯಾಕೆ?
ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾವಣ ದಹನದ ಮೂಲಕ ಸಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಗೋಯೆಲ್ ದೇವರಹಾ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶ
ಸಮಿತಿಯ ಈ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ:
ಮನೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು.
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು.
ಸಮಾಜದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.
30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಿರಳೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಿತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ದಹನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಜಿರಳೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೂ ಇರಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ರಾವಣ ದಹನವು ದುಷ್ಟತನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಂತೆ, ಜಿರಳೆ ದಹನವು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಜೊತೆಗೆ 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಿರಳೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನವಾಗಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.