ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರು 63ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.23): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೈಲಾಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ (63) ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಲ್ಲವಿ ರಾಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (43) ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಪಲ್ಲವಿಯ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ವಿವಾಹದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಿವಾಹ
ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿದವು. ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಮ್ರತಾ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಶಿಖಾ ಜೋಶಿ (ಮಿತ್ರ) ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ರತಾ ತಾನು ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಶಿಖಾ ತಾನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯ ಜೋಶಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರ 2ನೇ ಅಲೆಯ ವೇಳೆ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ನಾಯಕ
ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ಪಿಪ್ಲಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರು 2018 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
2020 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧಿಯಾ, 22 ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದದರು. ಈ ಇತರ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವು ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಾ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಜಯವರ್ಧನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ನಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು 2021–2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಸಮಾಧಾನ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಗ್ಲಿಯ ಮೂರು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು, ಇದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪತ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
2023 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ಮೇ 5 ರಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮರುದಿನ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು, ಅವರ ಔಪಚಾರಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್
ದೀಪಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಖಟೇಗಾಂವ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಶಿಶ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ 12,542 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರು. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ಬುಧ್ನಿಯ ನಂದನರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
ತಂದೆ ಕೈಲಾಶ್ ಜೋಶಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ
1929 ಜುಲೈ 14 ರಂದು ದೇವಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೈಲಾಶ್ ಜೋಶಿ, 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1977-78ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ "ಸಂತ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು 2019 ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.