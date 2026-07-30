NEET-UG 2026 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಸಂಸದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
NEET-UG 2026 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (FRT) ಮತ್ತು ಇತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ CPI (M) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. . ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ವಿದೇಶಿಗರ ಕೈವಾಡ, ವಿದೇಶ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರ ಮುಖ ಚೆಹರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಲ್ಲ,ಇದು "ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಎಎ ರಹೀಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ 32 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಂತೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
36 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು 36 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಇದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಜಾಲ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧರಿತ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಗುರುತಿನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ "ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು"ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ದೇಹ-ಧರಿಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಮಾಂಡ್-ಅಂಡ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆರೋಪ.
ಅಪರಾಧಗಳ ಜೋಡಿಕೆ
ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ನಾಲೆನ್ಸ್ AI-ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆರಳಚ್ಚು ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NAFIS) ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.