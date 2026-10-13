ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸದಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1999ರ ಆಚೆ, ಇಚೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಗೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ಸತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾದ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕಾನೂನು ಇದೆ,. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಆದರೆ ಇಂದು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಶೇಷನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಗೋಯಲ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೂ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಷಯದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೇಷನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಡುವೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಈಗ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಯಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಟೀಕಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಸಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗೋಯಲ್ 1996 ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಂ.ಎಸ್. ಗಿಲ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ!
ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಶೇಷನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಸಿಇಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 1990 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸೋತ ಶೇಷನ್!
1999ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಶೇಷನ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 1,80,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು.
ಎಂ.ಎಸ್. ಗಿಲ್ ಕಥೆಯೇನು?
ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೆಸರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಡರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಗಿಲ್. ಅವರು 1996 ರಿಂದ 2001 ರವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಶೇಷನ್ ಅವರ ನಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 2000 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಆಯುಕ್ತ!
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಗಿಲ್, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾದರು. ನಂತರ, 2008 ರಲ್ಲಿ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಆರ್. ಕೆ. ತ್ರಿವೇದಿ!
ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮುಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವೇದಿ 1982 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಏಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 1986 ರಂದು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು.
ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್!
ಚಾವ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಾವ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಾವ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದರು. ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕರಾಮ್ ಮೀನಾ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವರ್ಷ, ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರತನ್ ಯು. ಕೇಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ.