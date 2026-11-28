ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾದಲ್ಲಿನ ಮಹಾವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎನ್ಸಿಪಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎನ್ಸಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲವರಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜೀನಾಮೆ!
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಖಮ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಶಿವ-ಶಾಹು-ಫುಲೆ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಮ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ (ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ) ಮಸೂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಿವ-ಶಾಹು-ಫುಲೆ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಇಂದು, ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಸೂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು ಏನು? ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಇಮೇಜ್ ಕಳಂಕಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಾಲ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅದರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮೌನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ನನಗೆ, ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಗತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.