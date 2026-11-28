79 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ದೀಪತ್ತೂಣ್' ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಸ್. ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಮತ್ತು ವಿ. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಂದು ದೀಪತ್ತೂಣ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದರ್ಗಾದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ!
ಮಧುರೈ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ (ಮುರುಗನ್) ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇದು ಮುರುಗನ್ ದೇವರ ಆರು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಆರುಪದೈ ವೀಡು) ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ (ಗಣೇಶ) ದೇವಾಲಯ, ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ದೀಪದ ಕಂಬ (ದೀಪತ್ತೂಣ್) ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದುಶಾ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಇವೆ. ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೀಪತ್ತೂಣ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೆ ಕೊರೆದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ!
ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯವು 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಾಂಡ್ಯರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಬಂಡೆ ಕೊರೆದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ (ಮುರುಗನ್) ಮತ್ತು ದೇವಸೇನಾ (ಇಂದ್ರನ ಪುತ್ರಿ) ಅವರ ವಿವಾಹವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು (ಮುರುಗನ್ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ್), ಜೈನ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದುಶಾ ದರ್ಗಾ ಇರುವುದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೀಪತ್ತೂಣ್ ಕಂಬದ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತಾದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವು ಸುಮಾರು 1920ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ (ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದ) ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದೀಪ ಬೆ ಳಗುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದ ಅಂತಿಮ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
1947 ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ!
ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಪ್ಪದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪತ್ತೂಣ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ (1947ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ) ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 28, 2026) ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗಿದೆ.