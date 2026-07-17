ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- ಏಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ಮೌನ?: ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.17): ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ‘ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವರ ಮಾತು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾಗ ನೀವು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ?’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ರತ್ನಾ ಪಾಠಕ್ ಶಾ, ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್, ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಮತ್ತು ಓಮಿ ವೈದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.