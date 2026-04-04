ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯಡಿ, ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಏ.4): ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಹಂತಬದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2026-27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ತರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ?:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್ಇಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು 2026ರಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆರ್1, ಆರ್2, ಆರ್ 3 ಎಂಬ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಷೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. 3ನೇ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಕಡ್ಡಾಯ.
ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ 3ನೇ ಭಾಷೆ ದೇಶೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವರು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣಿತ-ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 2 ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ:
9ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ, 80 ಅಂಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 25 ಅಂಕಗಳ, 1 ಗಂಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ಪಡೆಯುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಓವರಾಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್) ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಶೇ.50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ 2026-27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
3 ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿಕೆ
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂಕ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಮ
ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ತರದ ಪರೀಕ್ಷೆ
