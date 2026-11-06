ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ₹19.30 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಂಚಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ₹19.30 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ, ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸಿಬಿಐನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಂಚಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ರಿಕವರಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಸೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
2013ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ₹20.43 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಂಪನಿ
ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2008ರ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 2013ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು ₹20.43 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ₹17 ಕೋಟಿ ನಗದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ (Cash Credit Limit) ಹಾಗೂ ₹3.43 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಅವಧಿ ಸಾಲ (Working Capital Term Loan) ಸೇರಿವೆ.
ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ; ₹19.30 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ (Non-Performing Asset - NPA) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹19.30 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜತೆ ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ 9 ಆರೋಪಿಗಳು, ಐವರು ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಮೆಸರ್ಸ್ ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಂಕಾ (ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ)
ನೀಲು ಬಾಂಕಾ (ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ)
ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಂಕಾ (ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ)
ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ - ರಾಂಚಿ)
ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಂಜರಾಜ್ಕಾ (ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ - ರಾಂಚಿ)
ಮೆಸರ್ಸ್ ಡಿಲೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಮೆಸರ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೀಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಮೆಸರ್ಸ್ ತಿರುಪತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ₹19.30 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟರಾಜ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.