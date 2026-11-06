ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ನಿಂದ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಆದಾಯ ಕೇಳಿ IIT ಪದವೀಧರರೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! IIT ಪದವೀಧರರನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಎಂದೇ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ!
IIT ಪದವೀಧರರನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ!
IIT ಗುವಾಹಟಿ, IIT ದೆಹಲಿ, IIT ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
IIT ಗುವಾಹಟಿಯ ಪದವೀಧರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಯುವಕರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿಯುವ ಲಾಭ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕ!
ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಯುವಕರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.
ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆ!
ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಯುವಕರ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನವೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಜೀವನವೋ?' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.