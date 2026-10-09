ಬಿಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಝೆನ್ಸಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆತನನ್ನೂ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಮಿಸ್, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ! ಬಿಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು
ತಿಂಗಳುಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಘಟನೆ ಇದು. ಬಿಟೆಕ್ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ಬೇಸರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಝೆನ್ಸಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ (Zensar Technologies) ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯುವಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇತ್ತು.
ಇಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆತಿದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ!
ಯುವಕ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು.
ತನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯುವಕ, ಕಂಪನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ.
ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯುವಕನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದರು ಎಂದು ಆತ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಯುವಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನೇಕರು, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೂ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇಮೇಲ್ ಗಮನಿಸದೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಯುವಕನ ನಿಲುವಿಗೂ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ತಪ್ಪು ಜೀವನದ ಸೋಲಲ್ಲ!
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಮೇಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವರದಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.