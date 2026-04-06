ನವದೆಹಲಿ (ಏ.6): ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF) ಸದ್ಯ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ನದಿ ತೀರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು 'ದಿ ಹಿಂದೂ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಂತೆ ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು (ಹಾವು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ) ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಗಡಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆ
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರೀಸೃಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು? ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು? ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.