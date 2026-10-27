ತಂಗಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತರುಣ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯಿಂದ ತಂಗಿ ಭಾವುಕಳಾದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
14,000 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತಂಗಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣ; ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಗಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ.
ತಂಗಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಅಣ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣ
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ತಂಗಿಯ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಕುರಿತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತರುಣ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಗಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರು 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಂಗಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ತಂಗಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ!
ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ತಂಗಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಮನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಳಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇ?
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೆ. ತರುಣ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ತೆ ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಈ ಭೇಟಿಯೂ ತಂಗಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲ; ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು.