ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ಹಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿತರಣಾ ಸವಾರರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವೃತ್ತಿಪರ ರೋಷನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದ ರೈಡರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿಮರಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ನಾಯಿಮರಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿ
ರೋಷನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಯಿಮರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳು ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅದರ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ನಾಯಿಮರಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅದರ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿ, ಇದೀಗ ಅವರ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ನಾಯಿಮರಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ರೋಷನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬದುಕುಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ರೈಡರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭೋವಿಟ್' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ರೋಷನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ನಡೆಗೆ ಅನೇಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನೇ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, “ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭೋವಿಟ್!” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಮರಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲೂ ಆಸಕ್ತಿ
ಈ ಕಥೆ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಗೋದಾಮಿನ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೂ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಯ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಈ ಘಟನೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.