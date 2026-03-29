ಭಾನುವಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ದುರಾಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬದಲು ಟಿಎಂಸಿ 'ಬಲಿಪಶು' ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೂನಾವಾಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದುರಾಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಟಿಎಂಸಿ ಕೇವಲ 'ಬಲಿಪಶು' ಮತ್ತು 'ದ್ವೇಷ'ದ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋದವು ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ? ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಟಿಎಂಸಿಯ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಿಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ (SST) ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ (FST) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಲೈವ್ ಐಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತದಾನದ ನೇರ ವಿಡಿಯೋ ಫೀಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ vs ಬಿಜೆಪಿ: ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 294 ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ECI) 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ವಿವರ
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6,45,61,152 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 6,44,52,609 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 1,08,543 ಸೇವಾ ಮತದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18-19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 5,23,229 ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4,16,089 ವಿಕಲಚೇತನರು (PwD), 1,152 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 3,78,979 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ.
2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರಣ
2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡರಂಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. (ANI)
