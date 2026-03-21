ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್, ಆರ್.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು 97 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೀರುಮೇಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿ. ರತೀಶ್, ಪುದುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ವಾಕತ್ತಾನಂ, ಮಾವೇಲಿಕ್ಕರದಿಂದ ಅಜಿಮೋನ್, ಅಡೂರ್ನಿಂದ ಪಂಡಲಮ್ ಪ್ರತಾಪನ್, ಚಾವರದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜೇಶ್, ಚಡಯಮಂಗಲಂನಿಂದ ಆರ್.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ರಾಜ್, ಚಿರಯಿನ್ಕೀಳ್ನಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಕರಮನ ಜಯನ್, ಅರುವಿಕ್ಕರದಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಗೋಪನ್, ಕೋವಳಂನಿಂದ ಟಿ.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಯಾಟ್ಟಿನ್ಕರದಿಂದ ರಾಜಶೇಖರನ್ ನಾಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು 97 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು, ಆರ್ಜೆಡಿ ತೊರೆದು ಐಎಸ್ಜೆಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಟಿ.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಕೋವಳಂನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ಜೆಡಿ ತೊರೆದಿದ್ದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿರಯಿನ್ಕೀಳ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್ಗೆ ಚಿರಯಿನ್ಕೀಳ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ರಾಜ್ಗೆ ಚಡಯಮಂಗಲಂನಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿರಯಿನ್ಕೀಳ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ಹರಿದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನೂಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕರಮನ ಜಯನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ತೊರೆದಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕರಮನ ಜಯನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.