ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಮನನೊಂದರೂ, ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ.
ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 8 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ!
ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರು ನದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ನದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ನದಿ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯಾದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿ
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದ ನದಿ ದಂಡೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ನದಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ತೇಲುತ್ತಿದೆ.
"ನನ್ನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೆ ನದಿಗಿಳಿದ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ
ನದಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಒಂದೊಂದೇ ಕಸದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಾವು ಬಲವಾದ ಈಜುಗಾರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಈ ನಡೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾರಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಡುಪು, ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನದಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ
ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಿರುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.