ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, 1990ರ ಬಳಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 243 ಸದಸ್ಯರ ಸದನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 17.7 ರಷ್ಟಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.15): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಲು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರ, 1990 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕಂಡಿದೆ. 243 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, 2022-23 ರ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಬಿಹಾರದ 13.07 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 17.7 ರಷ್ಟಿರುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸೀಮಾಂಚಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಓವೈಸಿ ಪಕ್ಷ
ಸೀಮಾಂಚಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ AIMIM ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅಮೌರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖ್ತರುಲ್ ಇಮಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪಕ್ಷವು ಈ ಹಿಂದೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅರಾರಿಯಾ, ಪುರ್ನಿಯಾ, ಕತಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಎನ್ಡಿಎ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿ(ಯು) ನಾಲ್ಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಕೈಮೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೈನ್ಪುರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮಾ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಖಾನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ನಂತರ ಜೆಡಿ(ಯು)ಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಚೈನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಜೆಡಿ(ಯು) ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್ವಿ) ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ನ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಂಜ್ನಿಂದ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲಿಮುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ಎಐಎಂಐಎಂನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಸೀಫ್ ಆಲಂ 28,726 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸಾವರ್ ಆಲಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಪುತ್ರನ ಜಯ
ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಸಿಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿಸ್ಫಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ದಿವಂಗತ ಬಾಹುಬಲಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಒಸಾಮಾ ಸಾಹಬ್ ರಘುನಾಥಪುರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದು. ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇಬಿಸಿ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಘುನಾಥಪುರದ ಬಲವಾದ ಯಾದವ್ ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಹರಿ ಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಸಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.
ಸೀಮಾಂಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2020 ರ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮ್ರುಲ್ ಹೋಡಾ ಮತ್ತು ಅರಾರಿಯಾದ ಅಬಿದುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಜೆಡಿ (ಯು) ನ ದುಲಾಲ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ 18,368 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ, 19 ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು - ಸದನದ ಶೇಕಡಾ 7.81 - ಜೆಡಿ (ಯು) ನಿಂದ ಏಳು, ಆರ್ಜೆಡಿ ಆರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು, ಎಲ್ಜೆಪಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು. ಆ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕ ಅಮೌರ್ನ ಸಬಾ ಜಾಫರ್, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.
2015 ರಲ್ಲಿ 24 ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 9.87 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ 12, ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐದು ಜೆಡಿ (ಯು) ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 19 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು - ಆರ್ಜೆಡಿಯಿಂದ ಎಂಟು, ಎಐಎಂಐಎಂನಿಂದ ಐದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ನಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು. ಹೊರಹೋಗುವ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 7.81 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೆಡಿ(ಯು) ಆ ವರ್ಷ 11 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋತರು.
2025 ರ ತೀರ್ಪು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಸ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.