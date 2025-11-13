ಮತದಾನದ ನಂತರ ಇವಿಎಂ ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್' ಎಂಬ ಅತಿಭದ್ರ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ರಿതല ಭದ್ರತೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಟ್ನಾ, (ನ.13): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ, ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಂದರೇನು?
ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ, ಯಾರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಕಾವಲುಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ:ಒಳಗಿನ ಭದ್ರತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ (CAPF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಭದ್ರತೆ: ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಭದ್ರತೆ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೂಮ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು 24/7 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ?
ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (DEO) ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಶಕರ ಹೆಸರು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕೀಲಿಯನ್ನು DEO ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ – ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನಾಳೆ (ನವೆಂಬರ್ 14) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಹಾಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕಾಯುತ್ತಿರಿ!