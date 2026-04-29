ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ತಮ್ಮ ರಾಪಿಡೋ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿರದ ಆ ಚಾಲಕನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪಂದ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗೋ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ರಾಪಿಡೋ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆತನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಯುವಕನ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ನಿತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಎಂಬುವವರು ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಅವರು, 'ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ರಾಪಿಡೋ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಣದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿತಿನ್ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಿತಿನ್, 'ನೀವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಾಲಕ ಅತೀವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 'ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಚಾಲಕ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ 'ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿರದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್:
ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಆ ಚಾಲಕ ಇದುವರೆಗೂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಬೇಕಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ತಾನು ಕೇವಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ಈಗ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಆತನನ್ನು ಭಾವುಕನನ್ನಾಗಿಸಿತು.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಸ್ತಿ:
ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಆ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ', 'ಆ ಚಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನಗು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು', 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ನಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಪಿಡೋ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಈ ತರಹದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸಿಗಬಹುದು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.