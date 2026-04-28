ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಪೈರ್, ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಈತ ಇದೀಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಂಮೇಟ್ ಈಗ ಅಂಪೈರ್
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಟೀಂಮೇಟ್, ಅಂಪೈರ್ ಅಜಿತೇಶ್ ಅರ್ಗಲ್ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಆಪ್ತನ ಅಂಪೈರಿಂಗ್
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅಜಿತೇಶ್ ಅಗರ್ಲ್. ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಜಿತೇಶ್ ಅಗರ್ಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅ19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ
ಅಜಿತೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡ 2008ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿತೇಶ್ 7 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಜಿತೇಶ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿರುವ ಅಜಿತೇಶ್
2008ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಜಿತೇಶ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತೇಶ್ ಕರಿಯರ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
2026ರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದ ಅಜಿತೇಶ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಪೈರ್ ವೃತ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
