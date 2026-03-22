ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ 29ರ ನಡುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾರದ ರಜೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ಲೋಸ್. ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ

 ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 29ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ವಾರದ ರಜೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಯಾವಾಗೆಲ್ಲಾ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ? 

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

* ಮಾರ್ಚ್ 26 (ಗುರುವಾರ): ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ.

* ಮಾರ್ಚ್ 27 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ವಿಜಯವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.

* ಮಾರ್ಚ್ 28 (ಶನಿವಾರ): ಇದು ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

* ಮಾರ್ಚ್ 29 (ಭಾನುವಾರ): ವಾರದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಜೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ರಜೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ರಜೆಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಿಖರವಾದ ರಜಾದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಟಿಎಂಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.