2027ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
2027ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ‘ಜಾಗತ್ ಜೋತ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಸತ್ಕಾರ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2026’ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ಸಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಎಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ‘ಗುರು ದ್ರೋಹಿ’ ಎಂದೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ ವಿವಾದ?
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಡುವಿನ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಗುರುದ್ವಾರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿವಾದ ಇದೀಗ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ಯಾರಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಎಎಪಿ ಯತ್ನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಎಎಪಿ, ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗುರುದ್ವಾರ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಎಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಎಎಪಿಯ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪಕ್ಷವು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಎಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಆತುರ ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಎಲ್ಲ ಮಾನವರೂ ಒಂದೇ’ ಎಂಬ ತತ್ವ ಮತ್ತು ‘ಇಕ್ ಓಂಕಾರ್’ ಎಂಬ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಮಾನ್, ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಗೋಲಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ಜಿಪಿಸಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಖ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ‘ಗುರು ದ್ರೋಹಿ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಎಎಪಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಪಿ ಆರೋಪವೇನು?
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪಕ್ಷ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಎಎಪಿ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಎಪಿ, ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಎಎಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು
ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಬಲತೇಜ್ ಪನ್ನು, ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಅಕಾಲ್ ತಖ್ತ್ನ ಜತೇದಾರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಗಜ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎಪಿ ಶಾಸಕಿ ಬಲ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ ಗುರುದ್ವಾರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಕೋರಿ ಬಂದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಮಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಿಖ್ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಎಪಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಚ್.ಎಸ್. ಫೂಲ್ಕಾ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗುರುದ್ವಾರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೂಲ್ಕಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರದೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸೇವಾದಾರರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೂಲ್ಕಾ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ (ಡಿಎಸ್ಜಿಎಂಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಕಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವೇ ಹೊರತು, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾದವಾದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಎಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ದೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಡಿಎಸ್ಜಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುದ್ವಾರದ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ, ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಹೊರಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳಕ್ಕೂ ಈ ವಿವಾದ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಹರ್ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಬಾದಲ್, ದೆಹಲಿಯ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುದ್ವಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಘಟನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷದವರೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.