ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಭೇಟಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.13) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೇಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಭಾರತದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಭೇಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ , ಶತಮಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಸುಗೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುರಾತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟನ್ನು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತಿಹಾಸವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿದ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಎನ್ಎ' ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವ: ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ "ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಎನ್ಎ" (ಭಾರತೀಯ ರಕ್ತಗತ ನಂಟು) ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳೇ ಈಗ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ: ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಗರುಡ ಮತ್ತು ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದಂತಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಭಾರತ-ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ವಿಕಾಸ್ ಭೀ, ವಿರಾಸತ್ ಭೀ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ "ವಿಕಾಸ್ ಭೀ, ವಿರಾಸತ್ ಭೀ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪ್ರಂಬನನ್ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ'ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಂಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಹಕಾರದವರೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಗರಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾದ 'ನಾಗರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ': ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭರವಸೆಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನಾಗರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು (Civilizational Diplomacy) ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಗವನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾರತದ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್': ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ) ಈಗ ಕೇವಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊಸ ಆಯುಧಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ-ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.
1965ರ ಶತ್ರುತ್ವದಿಂದ ಇಂದಿನ ಪರಮ ಮಿತ್ರತ್ವದವರೆಗೆ
1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಶಕ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಅದೇ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂದ ಜಯ.
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಕೇವಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ
ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಅಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಇಂದು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್' ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಭಾರತದ 'ಅಸ್ತ್ರ' (Astra) ಏರ್-ಟು-ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎನ್ಡಿಎ (NDA) ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ಸಿ (DSSC) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಮೀಪ ಜಂಟಿ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹಕಾರ, ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಗಂಟಲು ದ್ವೀಪದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ೧೦೦ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗವಾದ ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಸಬಾಂಗ್ ಬಂದರು' (Sabang Port) ಅನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿವೆ.
ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದ ಎನ್ಎಫ್ಟಿಸಿ (NFTDC), ಮಿಡ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಪಿಟಿ ಪೆರ್ಮಿನಾಸ್ (PT PERMINAS) ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ (Rare Earth Magnet) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್, ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ: ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ದೂರಸಂವೇದಿ (Remote Sensing) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳು (Satellite Data) ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಆಸಿಯಾನ್ (ASEAN) ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಸಿಂಘಸಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (SEZ) ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ (IIM Bangalore) ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಇವಿಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಸುಗೆ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಾದ ಭಾರತವು, ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಾದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (EVM) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಕೆಪಿಯು (KPU) ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಮಾದರಿ: ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ 28 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ 'ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ' (Mid-day meal) ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (PDS) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರತದ ಗೋಧಿ ತಳಿ
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತವು ೧೦೦ ಟನ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ "DWR 162" ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ಐಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಂಕ್: ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುಪಿಐ (UPI) ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ಐಎಸ್ (QRIS) ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಂಟಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ದೇಶಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುವ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎನ್ಡಿಎಂಎ (NDMA) ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಬಿಎನ್ಪಿಬಿ (BNPB) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮುಂಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Early Warning Systems) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
9ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಂಬನನ್ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸುವ "ವಿಕಾಸ್ ಭೀ, ವಿರಾಸತ್ ಭೀ" ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯಕರ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪ್ರಂಬನನ್ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ'ದ (Prambanan Temple) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾಸಾಗರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಹಾಸಾಗರ' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ "ಬೀಂಟಾಂಗ್ ಆದಿಪೂರ್ಣ" (Bintang Adipurna) ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.