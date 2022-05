'How To Murder Your Husband’ ಕೃತಿ ಬರೆದಾಕೆಯೇ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದಳು, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತು!

* ಹೌ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೇಖಕಿಯಿಂದಲೇ

* ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ

* 'How To Murder Your Husband’ ಲೇಖಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತು