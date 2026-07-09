ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.09): ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಹೈಲೈಟ್:
ಈ ಮೂರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಲೋಹದ ತ್ರಿಶೂಲ. ಇದು 13 ರಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವಿನ, ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಹದ ಕೆಲಸದ (Metalwork) ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ತ್ರಿಶೂಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತ್ರಿಶೂಲವು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳು:
ತ್ರಿಶೂಲದ ಜೊತೆಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ:
ಆರು ಮುಖಗಳ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ (ಷಣ್ಮುಖ): ಇದು 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ I ಕಾಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 12 ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವೀರ ದೇವನ ವಿಗ್ರಹವು ಚೋಳರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ: 13-16ನೇ ಶತಮಾನದ ತಮಿಳು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ:
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿವೆ. 'ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.