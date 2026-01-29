Ajit Pawar Death: The Mysterious Connection of Number 11 in Plane Crash ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.29): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.10 ಕ್ಕೆ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹೊರಟು 8.45 ಕ್ಕೆ ರಾಡಾರ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೈಲಟ್ ಎಟಿಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಜನರು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕಂಡರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಸಿಎ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವು ಬುಧವಾರವೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಘಾತವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಟ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರು.
ರನ್ವೇ 11 ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಪವಾಡಸದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸೀಟು ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ನಂಬರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನವು ಬಾರಾಮತಿಯ ರನ್ವೇ 11 ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ಟಾಪ್ ರನ್ವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರನ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 11. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ATC ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೈಲಟ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಊಹೆ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.